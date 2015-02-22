Кернес заверил: Харьков был, есть и будет неотъемлемой частью Украины

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал произошедший в городе теракт, заявив, что злоумышленникам не удастся в нем расшатать ситуацию.

Об этом говорится в его обращении к харьковчанам, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что Харьков является неотъемлемой частью нашей страны.

"Те, кто с помощью подобных акций думают расшатать ситуацию в городе, я уверен, своего не добьются. Харьков был, есть и будет неотъемлемой частью Украины", - сказал чиновник.

"А акции "устрашения", такие, как сегодняшний взрыв, будут только объединять харьковчан вокруг наших общих ценностей: мира, единой страны и неприятия терроризма", - добавил Кернес. Также он выразил соболезнования семьям погибших и раненых людей.

Обратим внимание, что, по данным местных властей, в Харькове 23 февраля объявлено днем траура.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове во время митинга в поддержку единства Украины произошел теракт, погибли три человека, более 10 - ранены. Видео с места происшествия смотрите здесь.