Россия пытается вытеснить людей, живущих в Крыму - Чубаров

За время российской оккупации Крыма были убиты 10 крымских татар, еще 18 похищены.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает ТСН.

"Россия видит Крым как форпост. Она все делает, чтобы восстановить ту военную инфраструктуру, которая существовала там еще с советских времен. Поэтому на таком форпосте России не нужно такое количество населения, тем более в условиях, когда экономический упадок. Одна из скрытых задач оккупационной власти – это вытеснение людей из Крыма. Они начали с крымских татар", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина вернет контроль над оккупированным Крымом, а преступники предстанут перед судом.