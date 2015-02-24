Прокуратура расследует дело против руководства НБУ: обвиняется в служебной халатности

Прокуратура Киева 16 февраля 2015 г. открыла уголовное производство в отношении руководства Национального банка Украины, в частности главы НБУ Валерии Гонтаревой, сообщил адвокат Ростислав Кравец, который получил соответствующий ответ от прокуратуры.

Об этом передает РБК-Украина.

Дело открыто по ст. 367 УК "Служебная халатность".

Кравец обвиняет руководство НБУ в нанесении убытков государству при валютных интервенциях в августе 2014 г. на межбанке. "Нацбанк тогда продал по доллар по более дешевому курсу, а позже купил по более дорогому. После этого курс гривны лавинообразно начал падать. Я считаю, что в этом непосредственно виновата Гонтарева", - отметил юрист.

При этом Кравец отметил, что в данном уголовном производстве еще нет подозреваемых, но он считает, что оно открыто в отношении Гонтаревой.

Вместе с тем в прокуратуре подтвердили, что расследуют уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, у нас есть уголовное производство в отношении Гонтаревой", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Киева во вторник, не уточнив при этом никаких подробностей.

Напомним, ранее сообщалось, что глава НБУ собралась "быстро и решительно" стабилизировать гривну.