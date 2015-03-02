Сегодня боевики 17 раз нарушали "перемирие" на Донбассе

Сегодня, в воскресенье, 1 марта, на протяжении дня было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Террористы были особенно активны на Донецком направлении, где зафиксировано 8 обстрелов позиций сил АТО и мирных населенных пунктов.

"Из минометов бандформирования вели огонь по Опытному, Песках, Авдеевке, Красногоровке. Из артиллерии и стрелкового оружия преступники обстреляли Авдеевку. Вблизи этого населенного пункта с 10:30 до 16:30 продолжалось боевое столкновение", - сообщили в штабе.

Кроме того, под Дебальцево боевики минометным огнем накрыли Мироновское, а в направлении Троицкого применили гранатометы.

В 15:40 на окраине Луганского силы АТО отбили нападение противника.

Во второй половине дня из гранатометов и минометов боевики обстреляли Широкино.

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