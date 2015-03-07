Главарь боевиков рассказал о "возможной диверсии" на шахте Засядько в Донецке

Главарь боевиков ДНР Александр Захарченко заявил, что взрыв на шахте имени Засядько мог быть следствием возможной диверсии.

Об этом он заявил в комментарии российским журналистам, передает "Интерфакс".

Также Захарченко рассказал, что собрался выяснить, не причастна ли "украинская сторона" к взрыву метана на шахте, в результате которого погибло 34 человека.

В то же время он признал, что причиной взрыва стал выброс метана, но добавил, что у боевиков "была информация о подготовке диверсий украинской стороной".

Он также добавил, что ДНР уже "разбирается", и сказал, что "директор шахты дает показания".

Наконец, Захарченко заявил, что ДНР "национализирует" шахту Засядько.