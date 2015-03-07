Военный эксперт: главарь ЛНР решил наказать бандитов, которые не хотят делиться награбленным

7 марта 2015, 18:32

Плотницкий собрался привлекать к уголовной ответственности тех, кто собирает "незаконные сборы".

Главарь ЛНР Игорь Плотницкий

Главарь ЛНР пригрозил разобраться с боевиками, которые занимаются рэкетом на дорогах и отказываются делиться.

Об этом "Главреду" рассказал военный эксперт, лидер движения "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

"Сегодня, 7 марта, на расширенном заседании "Совета министров" ЛНР главарь самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий заявил, что все, кто пытаются взимать незаконные сборы с граждан, въезжающих на территорию ЛНР, будут привлекаться к уголовной ответственности", - напомнил он.

В частности, Плотницкий заявил: "Если кто-то будет пытаться взимать с наших людей при въезде какие-то платы или какую-то придуманную "помощь ополчению", будем привлекать к уголовной ответственности.

"Теперь переведу с протокольного языка на общепринятый в ЛНР. "Все, кто пытаются" – это отряды полевых командиров с позывными "Рим" и " Бендекс", которые контролируют приграничные с Россией районы ЛНР и собственно занимаются сбором "выдуманной "помощи ополчению", а проще говоря – банальным рэкетом и сбором дани с желающих пересечь границу как в направлении России, так и в обратную сторону", - отметил эксперт.

Также Снегирев подчеркнул, что эти "пожертвования" - одна из статей дохода и пополнения собственных карманов командиров этих отрядов.

"Контроль за контрабандой угля и металлолома, продуктов питания и оружия, приносит "Риму" и "Бендексу" значительные суммы необлагаемых налогами доходов. Попытка объяснить этим персонажам со стороны руководства ЛНР, что нужно делиться награбленным, натолкнулась на, мягко говоря, непонимание со стороны последних."Рим" из джипа пересел на танк, а "Бендекс" начал крутить пальцы и объяснять, что он покажет этим представителям ЛНР "кузькину мать", - рассказал эксперт.

По его данным, "подобные настроения, как среди командного, так и среди рядового состава этих отрядов, не нравятся руководству молодой, но прожорливой "республики". Поэтому руководством, после неоднократных предупреждений, было принято решение о привлечении к уголовной ответственности "всех, кто пытаются ".

"Что касается самого "привлечения" - выглядит оно довольно странно, если принимать во внимание тот факт, что привлечение к ответственности в виде выстрела из гранатомета делает минимальным сам факт присутствия подозреваемого в совершении преступления перед светлыми, но суровыми лицами представителей правоохранительной системы ЛНР", - с иронией рассказал Снегирев.

Между тем, он назвал показательным тот факт, что "само  выступление и его основной месседж о безжалостной борьбе с правонарушителями странным образом совпал с покушением в Антраците на одного из тех, кто"пытается"-полевого командира с позывным "Бендекс". "Бендекса" предупредили, теперь посмотрим, понял ли основной месседж выступления Плотницкого полевой командир "Рим" – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали о предупреждении Плотницкого, который решил сделать из "собирателей дани" то же, что и с "пленными немцами под Сталинградом - провести их по улицам" и опозорить.

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