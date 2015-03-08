Прокуратура собрала доказательства по экс-губернатору Буковины: мешал свободным выборам в 2012 году

Следствие в уголовном производстве установило факты препятствования экс-председателем Черновицкой ОГА Михаилом Папиевым осуществлению избирательного права в ходе избирательной кампании 2012 года, заявил прокурор Черновицкой области Николай Якимчук.

Об этом передает "Украинская правда".

"Завершено досудебное расследование уголовного производства, по которому в качестве обвиняемого проходит Михаил Папиев. Речь идет о злоупотреблениях во время парламентских выборов 2012 года", - отметил Якимчук.

Следствием установлено неоднократные случаи публичных призывов голосовать за кандидата в нардепы, выдвинутого на съезде Партии регионов, в ходе рабочих поездок указанными населенными пунктами области.

По словам Якимчука, проведено три психолого-лингвистические и две экспертизы видео- и звукозаписей, компьютерной техники.

"По результатам проведения расследования собрано достаточно доказательств, которые дают основания утверждать о наличии в действиях Папиева признаков преступления, а именно: препятствие свободному осуществлению гражданами своего избирательного права, совмещенном с принуждением, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения", - сообщил прокурор.

Для дальнейших действий по Папиева, который является народным депутатом и имеет неприкосновенность, требуется разрешение Верховной Рады.

По словам Якимчука, сейчас "процедура идет через Генеральную прокуратуру".

В свою очередь нардеп Максим Бурбак сообщил, что зарегистрировал соответствующие депутатские запросы в ГПУ относительно действий экс-председателя ОГА Михаила Папиева.

Напомним, ранее экс-нардепу Ефремову были предъявлены обвинения в финансировании сепаратистов.