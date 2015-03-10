Суд взял под стражу экс-нардепа от Компартии, причастного к принятию "диктаторских законов"

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату и экс-секретарю Счетной комиссии Верховной Рады Украины, а Печерским районным судом 10 марта 2015 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, проинформировали в Генпрокуратуре.

Об этом передает УНИАН.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за законопроекты, направленные на препятствование проведению мирных акций протеста, Генеральной прокуратурой Украины 26.02.2015 сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины и секретарю Счетной комиссии Верховной Рады Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

Указанный народный депутат был секретарем Счетной комиссии Верховной Рады Украины и совместно с другими членами подписал протокол счетной комиссии, которым фактически предоставили статус официального документа данным законам, подчеркнули в ГПУ, прибавив, что у следствия есть основания считать, что указанные законы практически не были проголосованы.

В то же время, по данным источника "Украинских новостей" в Генпрокуратуре, суд назначил залог в размере 80 минимальных зарплат (около 100 000 гривен) в качестве альтернативы аресту для экс-нардепа от Компартии Сергея Гордиенко, сообщает "УП".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нардепу Ефремову предъявлены обвинения в финансировании сепаратистов.