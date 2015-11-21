От субботы до субботы. Пена к празднику, отголоски терактов и реализация Ассоциации

Годовщину Оранжевого и Европейского Майданов украинская политическая элита встречает в состоянии повышенного напряжения. Россия пытается конвертировать реакцию Франции на теракты в Париже в собственных интересах. Сближение с ЕС снова забрезжило.

Дважды за последние годы поздней осенью в Украине начиналась революция. Сегодня Украину невозможно представить без происходившего на Майданах, хотя результаты развития страны после бегства Януковича заметно отличаются от общественных ожиданий. Запрос на изменения в обществе все еще высок, и сегодня внимание неравнодушных граждан обращается на представителей действующей власти, среди которых часто мелькают лица героев вчерашних дней. Украинское общество меняется куда быстрее тех, кто называет себя "политической элитой", и расхождения в темпах изменений становятся настоящей проблемой для крупнейшего европейского государства.

Уменьшение суммы залога для Елены Лукаш, сопровождавшееся зуботычиной для Михаила Добкина, балансирующие на грани хулиганства силовые перфомансы Владимира Парасюка — звенья одной цепи. Политики ощущают, что они не соответствуют общественному запросу на изменения, и пытаются реабилитироваться — кто как может.

Арсений Яценюк, к примеру, начал отчаянную борьбу за сохранение премьерского портфеля. Он подчеркнул, что его правительству удалось стабилизировать ситуацию в стране и не допустить теневой приватизации. Правда, периодическая грызня между членами пропрезидентской и пропремьерской фракций несколько уменьшают ощущение идиллии от этих заявлений. Арсений Петрович не нашел ничего лучше, как пригрозить выходом "Народного фронта" из коалиции в случае своей отставки с поста премьера. Вот только перспективы этой политической силы в случае проведения досрочных парламентских выборов, мягко говоря, нерадостные.

Местные выборы завершились по всей Украине. Виталий Кличко и Андрей Садовый остались мэрами Киева и Львова без особых проблем, но уже на следующих выборах они могут столкнуться с сильными претендентами. Семья Вилкулов не выиграла в Днепропетровске, а сохранение мэрского кресла за Юрием Вилкулом оказалось сопряженным с громким скандалом, в котором пока все точки над "і" не расставлены. Мэром Николаева неожиданно стал Александр Сенкевич из "Самопомочі", победа которого многими воспринимается как символ необратимости изменений в стране в целом.

Тем временем Россия цинично стремится выжать максимум из парижских терактов, от чего все сильнее ощущение, что об их проведении в Кремле знали чуть больше, чем представители Запада. Вынужденный искать поддержки соотечественников в борьбе с терроризмом Франсуа Олланд обречен на геополитические шансы на пророссийском поле, где доминируют сегодня Марин Ле Пен и Николя Саркози, и объявленный поиск взаимопонимания с Путиным выглядит логично — российские самолеты и ракеты исправно обрушиваются на Сирию, правда, не факт, что на позиции ИГИЛ. Российский президент выглядит единственным лидером, способным отправлять своих военных как "пушечное мясо" в пучину конфликта, и за это он попытается добиться отмены санкций против России, о несущественности которых так любят говорить ее официальные лица.

Чтобы жизнь Украине медом не казалась, Россия анонсировала введение эмбарго на украинские продукты с 1 января 2016 года. В этот же день вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, а страны Европейского Союза тем временем завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Бальзамом на душу представителей официального Киева должно лечь заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана, предположившего, что Еврокомиссия позитивно оценит усилия Киева и Тбилиси в борьбе за безвизовый режим.