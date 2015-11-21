От субботы до субботы. Пена к празднику, отголоски терактов и реализация Ассоциации

21 ноября 2015, 14:47

Все страны Евросоюза завершили ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Евгений Магда

Годовщину Оранжевого и Европейского Майданов украинская политическая элита встречает в состоянии повышенного напряжения. Россия пытается конвертировать реакцию Франции на теракты в Париже в собственных интересах. Сближение с ЕС снова забрезжило.

Дважды за последние годы поздней осенью в Украине начиналась революция. Сегодня Украину невозможно представить без происходившего на Майданах, хотя результаты развития страны после бегства Януковича заметно отличаются от общественных ожиданий. Запрос на изменения в обществе все еще высок, и сегодня внимание неравнодушных граждан обращается на представителей действующей власти, среди которых часто мелькают лица героев вчерашних дней. Украинское общество меняется куда быстрее тех, кто называет себя "политической элитой", и расхождения в темпах изменений становятся настоящей проблемой для крупнейшего европейского государства.

Уменьшение суммы залога для Елены Лукаш, сопровождавшееся зуботычиной для Михаила Добкина, балансирующие на грани хулиганства силовые перфомансы Владимира Парасюка — звенья одной цепи. Политики ощущают, что они не соответствуют общественному запросу на изменения, и пытаются реабилитироваться — кто как может.

Арсений Яценюк, к примеру, начал отчаянную борьбу за сохранение премьерского портфеля. Он подчеркнул, что его правительству удалось стабилизировать ситуацию в стране и не допустить теневой приватизации. Правда, периодическая грызня между членами пропрезидентской и пропремьерской фракций несколько уменьшают ощущение идиллии от этих заявлений. Арсений Петрович не нашел ничего лучше, как пригрозить выходом "Народного фронта" из коалиции в случае своей отставки с поста премьера. Вот только перспективы этой политической силы в случае проведения досрочных парламентских выборов, мягко говоря, нерадостные.

Местные выборы завершились по всей Украине. Виталий Кличко и Андрей Садовый остались мэрами Киева и Львова без особых проблем, но уже на следующих выборах они могут столкнуться с сильными претендентами. Семья Вилкулов не выиграла в Днепропетровске, а сохранение мэрского кресла за Юрием Вилкулом оказалось сопряженным с громким скандалом, в котором пока все точки над "і" не расставлены. Мэром Николаева неожиданно стал Александр Сенкевич из "Самопомочі", победа которого многими воспринимается как символ необратимости изменений в стране в целом.

Тем временем Россия цинично стремится выжать максимум из парижских терактов, от чего все сильнее ощущение, что об их проведении в Кремле знали чуть больше, чем представители Запада. Вынужденный искать поддержки соотечественников в борьбе с терроризмом Франсуа Олланд обречен на геополитические шансы на пророссийском поле, где доминируют сегодня Марин Ле Пен и Николя Саркози, и объявленный поиск взаимопонимания с Путиным выглядит логично — российские самолеты и ракеты исправно обрушиваются на Сирию, правда, не факт, что на позиции ИГИЛ. Российский президент выглядит единственным лидером, способным отправлять своих военных как "пушечное мясо" в пучину конфликта, и за это он попытается добиться отмены санкций против России, о несущественности которых так любят говорить ее официальные лица.

Чтобы жизнь Украине медом не казалась, Россия анонсировала введение эмбарго на украинские продукты с 1 января 2016 года. В этот же день вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, а страны Европейского Союза тем временем завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Бальзамом на душу представителей официального Киева должно лечь заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана, предположившего, что Еврокомиссия позитивно оценит усилия Киева и Тбилиси в борьбе за безвизовый режим.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Майдан Олланд статья авторская статья Магда Евгений Магда Сирия Парасюк политика Лукаш эмбарго Добкин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:56
Порошенко решил немножко помочь России
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять