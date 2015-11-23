Экс-депутат Госдумы об энергоблокаде Крыма: 2 млн человек страдают, а Кремлю — наплевать

В оставшемся без украинского электричества оккупированном Крыму можно использовать опыт осажденного Ленинграда более чем 70-летней давности.

Об этом известный российский политик, бывший народный депутат СССР и Госдумы России Виктор Алкснис написал на своей странице в Facebook.

"С самого начала "крымской весны" (так он назвал захват и аннексию украинского полуострова Россией. — Ред.) было понятно, что без сухопутной связи с Россией Крым ждут серьезные трудности. Если не с электричеством, то с водой. Если не с водой, то с транспортной доступностью. И даже постройка моста через Керченский пролив или прокладка электрокабеля по дну пролива не решит всех проблем. И как Петру Первому в свое время пришлось прорубать на Балтике "окно в Европу", так и нам все равно придется решать вопрос сухопутной связи с Крымом и прорубать "окно в Крым", — еще раз повторил свою точку зрения экс-депутат.

"К сожалению, вместо того, чтобы осознать эту простую истину, наше руководство проталкивает концепцию "Ни войны, ни мира!" и занимается имитацией бурной деятельности через "Минск-1", "Минск-2" и т.д. А то, что в результате страдают более двух миллионов жителей Крыма и более 6 миллионов жителей Донбасса, на это, похоже, обитателям кремлевских кабинетов наплевать", — считает Алкснис.

"Возникает вопрос, а почему за полтора года так и не решили вопрос с энергоснабжением Крыма, хотя бы по аварийной схеме? — задает он резонный вопрос. — Почему в годы войны под артобстрелом наши деды сумели в кратчайший срок проложить электрокабели по дну Ладожского озера в блокадный Ленинград. Прокладку первого кабеля начали 20 августа 1942 г. — закончили 23 сентября 1942 г. К 4 ноября 1942 г. по дну Ладоги было проложено уже пять электрокабелей. При этом электрокабели были изготовлены в самом блокадном Ленинграде при крайнем дефиците материалов, необходимых для их изготовления".

По его словам, на изоляцию пошла бумага с ленинградской фабрики Госзнака, ранее используемая для печати денег. Качество кабелей оказалось таким, что после войны их подняли со дна Ладоги и использовали для прокладки на улицах Ленинграда. И многие из этих кабелей и по прошествии 70 лет успешно продолжают обеспечивать электроснабжение Санкт-Петербурга.

"Но в условиях современной России оказалось невозможным за полтора года решить задачу электроснабжения Крыма, оказавшегося по сути в блокаде, — возмущается экс-депутат Госдумы. — А где же наши "эффективные менеджеры"? Где преимущества рыночной экономики, которая по словам этих "эффективных менеджеров" на голову превосходит плановую экономику "тоталитарного" Советского Союза".

"Может, дело в том, что у нас нет эффективного государства, способного заставить эффективно работать этих "эффективных менеджеров"? Неужели, как горько шутят в Интернете, только массовые расстрелы смогут спасти нашу страну?" — резюмировал Алкснис.

Напомним, ранее директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду" чем Россия может ответить Украине на энергетическую блокаду Крыма.