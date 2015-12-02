Стали известны результаты выборов в Мариуполе

В Мариуполе Донецкой области определен победитель выборов мэра, а также стали известны названия прошедших по итогам голосования в местный горсовет партий.

Об этом пишет 0629.com.ua, ссылаясь на данные Мариупольской городской избирательной комиссии.

В то же время издание уточнило, что большинством голосов главой города был избран самовыдвиженец Вадим Бойченко.

"Его результат составил 88 тыс. 93 голоса избирателя. На втором месте Юрий Тернавский — 10 тыс. 207, на третьем — Максим Бородин от партии "Сила людей" (поддержали 7 тыс. 595 человек)", — добавили журналисты.

Между тем, по итогам выборов, в городской совет Мариуполя проходят три политсилы — "Оппозиционный блок", "Сила людей" и "Наш край". Первая партия проводит в ведомство 45 человек, вторая — пять и третья — четыре.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области проходящие по всей Украине местные выборы были сорваны, поэтому власти их перенесли на 29 ноября текущего года.

Фото: 0629.com.ua