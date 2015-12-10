В штабе АТО назвали самое "горячее" направление на Донбассе

В четверг днем, 10 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали предусмотренный Минскими соглашениями режим прекращения огня, осуществив 25 обстрелов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что больше всего нарушений условий "режима тишины" со стороны террористов зафиксировано на Донецком направлении.

"Враг из стрелкового оружия несколько раз обстреливал наши позиции в Песках, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в Опытном и Новгородском, в районе последнего населенного пункта работал снайпер" — отметили силовики.

По их данным, на Мариупольском направлении бандиты из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов били по Старогнатовке, из такого же оружия и вооружения БМП они открывали огонь по Гранитному.

На Артемовском направлении из ручных противотанковых гранатометов наемники обстреляли наших воинов в населенных пунктах Майорск и Зайцево, а вблизи Луганского в бойцов пытался попасть снайпер.

"На Луганщине зафиксирован один обстрел из крупнокалиберного пулемета, противник его осуществил в районе села Нижнетеплое", — добавили в штабе проходящей на Донбассе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.