Во Франции считают, что выполнение Минских соглашений перенесено

Президенты Украины, Франции, России и канцлер Германии во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 2 октября, в определенной степени, перенесли срок выполнения Минских соглашений после 31 декабря.

Об этом заявил посол Франции при ООН Франсуа Делатр во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает УНИАН.

"Во время саммита, который состоялся 2 октября в Париже, четыре главы государств (лидеры Украины, Франции, Российской Федерации и Германии) стран "нормандского формата" несколько сдвинули первоначальный график с 31 декабря 2015 года (по срокам выполнения Минских соглашений)", — заявил Делатр.

Как отметил французский посол, Минские соглашения являются важной основой для политического урегулирования ситуации на Донбассе. Он напомнил, что Совет безопасности поддержал необходимость выполнения Минских соглашений в принятой резолюции №2202.

Делатр заявил, что "разрешение кризиса связано с как можно более полным и быстрым осуществления пакета мер, перечисленных в Минских соглашениях".

"Все члены Совета безопасности и стороны должны полностью выполнять свои обязанности", — заявил Делатр.

Посол заверил, что Франция и впредь будет содействовать усилиям для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата".

По его информации, очень скоро состоится заседание министров иностранных дел "нормандской четверки" по этому вопросу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН обсудят вопросы по Крыму и нарушения Москвой минских соглашений.