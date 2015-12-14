Воевавший на Донбассе боевик из России раскрыл потери своей банды

Воевавший на Донбассе боевик из входящей в состав Российской Федерации Калмыкии — Роман Соколов — заявил, что с января 2014 года в его банде из 31 человека выжили только четверо.

Об этом террорист написал на своей странице в соцсети, сообщают Новости Донбасса.

В то же время издание уточнило, что пособнику наемников якобы 24 года, а его родным городом является Элиста.

"По фотографиям, выложенным Соколовым в сеть можно сделать вывод, что он был во время вооруженного конфликта в Дебальцево, Горловке, Луганске и Перевальске", — отметили журналисты.

По их данным, также в одном из комментариев злоумышленник написал, что сейчас он находится дома, но планирует вернуться на территорию нашей страны 28 декабря.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что на востоке украинского государства орудуют от семи до девяти тысяч российских военнослужащих. Ознакомиться с данными главы государства можно здесь.

Фото: novosti.dn.ua