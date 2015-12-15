Экс-депутат Госдумы объяснил, почему в Крыму до сих пор нет партизанского движения

Экс-депутат Госдумы и лидер партии "Западный выбор" Константин Боровой считает, что в аннексированном РФ Крыму до сих пор нет партизанского движения только потому, что все уверены в том, что эта задача решится сама собой, когда Россия просто надорвется.

Об этом рассказал российский оппозиционер в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, Крым является очень дорогим проектом для России. Оккупация полуострова нанесла существенный ущерб экономике РФ: это прямые расходы на поддержание жизнедеятельности, это борьба со всякого рода "стихийными бедствиями", обеспечение полуострова светом и водой.

"Я думаю, что отсутствие партизанского движения среди крымских татар, среди украинцев, среди тех, кто считает задачу восстановления единства Украины важным, свидетельствует о том, что все уверены в том, что эта задача решится сама собой, когда Россия просто надорвется", — говорит Боровой.

Однако, добавил он, есть еще другой пример — Абхазия, которая "превращается в некую экономическую пустыню".

Все видели эти фотографии: заброшенные дома, заросшие железнодорожные ветки, разрушенные здания вокзалов. Это даже не депрессивное состояние, это реализованная экономическая и организационная катастрофа, — сказал оппозиционер.

По мнению Борового, для Крыма сценарий Абхазии также вполне возможен.

"Довести Крым до такого состояния — весьма вероятная модель развития ситуации, если Украина не будет пытаться решать проблему Крыма", — подчеркнул он.

Ранее Бороовй заявлял, что его партия "Западный выбор" требует немедленно вернуть Украине аннексированный РФ Крым.