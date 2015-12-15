Разведка заметила подготовку России к расширению войны на Донбассе — СМИ

Россия готовится к расширению масштабов вооруженного противостояния на Донбассе, которое может начаться уже во второй половине декабря этого года.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает Укринформ.

"Ситуация на востоке Украины приобретает дополнительное осложнение качественно нового характера. Проявлением этого является увеличение количества и расширение масштабов провокаций противника, связанных с нападениями на позиции украинских войск с привлечением групп боевиков от 30-40 до 100 человек, усиленных бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты. В течение последнего времени такие столкновения произошли в районах н.п. Авдеевка, Павлополь, Зайцево", — отметили в разведке.

Кроме того, активизируется деятельность диверсионно-разведывательных групп, включая попытки прорывов вглубь прифронтовой зоны, а также минирований передовых и тыловых районов. При этом применяются классические методы ведения террористической войны, включая установку тяжелых фугасов для подрыва автомобильной и бронетанковой техники, а также растяжек и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями.

В ГУР заметили, что интенсивность обстрелов позиций сил АТО возросла до 60 случаев за сутки с применением стрелкового оружия, гранатометов, 82 — и 120-мм минометов, танков, 122-мм РСЗО "Град" и артиллерийских систем калибром свыше 100-мм.

Самая большая активность провокационной и боевой деятельности противника отмечалась на Новоайдарском, Славянском, Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях. "Одновременно на указанных направлениях осуществляется усиление группировок российско-террористических войск за счет включения в их состав дополнительных пехотных, артиллерийских и танковых подразделений, которые выдвигаются из тыловых районов самопровозглашенных республик", — добавили в военной разведке.

Главным образом это касается Енакиево и Горловки, где сосредоточены 3-я и 7-я отдельные мотострелковые бригады 1-го армейского корпуса (сформирован на территории ДНР) российских оккупационных войск. Там же разворачивается и дополнительное количество передовых складов боеприпасов бригадного уровня.

"Все это подтверждает подготовку России к расширению масштабов вооруженного противостояния на Донбассе, которое может начаться уже во второй половине декабря этого года", — подчеркнули в Главном управлении разведки.

При этом отдельной целью таких действий Москвы в ГУР считают "месть Украине за отключение электроснабжения в Крыму, принуждение нашего государства к его полному восстановлению, а также недопущению повторения подобных ситуаций".

Отмечается, что это касается также и оккупированных территорий Украины на Донбассе, которые в значительной степени обеспечиваются электроэнергией из неподконтрольных России соседних районов Донецкой и Луганской областей.

"В этой связи командование ВС РФ готовится к возможной локальной операции по захвату теплоэлектростанций и сопутствующей инфраструктуры в городах Углегорск и Счастье, обеспечивающих электроэнергией города Енакиево, Горловка и Луганск", — добавили в разведке.

Напомним, эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor пришли к выводу, что отношения между Украиной и Россией в ближайшее время будут только ухудшаться, а война на Донбассе пока не закончится.