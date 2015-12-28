В Симферополе оккупанты начинают судилище над крымскими татарами

В понедельник, 28 декабря, во временно оккупированном Крыму в Симферополе начинается суд над заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом, активистами Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Открывающиеся сегодня в оккупированном Крыму судилище над Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи, которые выполняли свой конституционный долг по защите своего государства мирными и ненасильственными способами, является вопиющим нарушением международного права, Устава ООН, циничным вызовом международному сообществу и уходом от международной законности со стороны РФ", — заявил Чубаров.

"Цинизм совершаемого очередного преступления против прав человека в Крыму заключается в осуществлении российским государством, которое оккупировало Крым, беспрепятственной расправы над гражданами Украины - крымскими татарами, которые выступили на защиту своей Родины —Крыма и сохранение территориальной целостности и суверенитета Украинского государства", — отметил глава меджлиса.

По его словам, "если же следовать преступной логике российского правосудия", то инкриминируемые Чийгозу, Асанову и Дегерменджи деяния, "в равной степени могут быть применены также к лидерам и главам 100 государств мира — членов ООН, которые поддержали территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ, в том числе Крыма, и осудили незаконные действия России в Крыму".

"Жизнь и здоровье Ахтема Чийгоза, Али Асанова, Мустафы Дегерменджи, так же, как и других политических заключенных жителей Крыма — Геннадия Афанасьева, Рустема Ваитова, Руслана Зейтуллаева, Юрия Ильченко, Александра Кольченко, Александра Костенко, Нури Примова, Ферата Сайфуллаева, Олега Сенцова, Алексея Чирния, находятся под угрозой", — подчеркнул Чубаров.

Лидер Меджлиса напомнил, что Чийгоз, Асанов и Дегерменджи совместно с более чем десятью тысячами гражданами Украины — крымскими татарами и жителями Крыма других национальностей, были участниками мирного митинга 26 февраля 2014 года у стен Верховного Совета АР Крым согласно решению Меджлиса крымскотатарского народа.

Он призвал международные организации и правозащитные организации, правительства государств — членов ООН приложить необходимые усилия для того, чтобы "остановить произвол российских оккупантов и защитить права человека во временно оккупированном Россией Крыму", — пишет Чубаров.

Как пишет издание Крым.Реалии, поддержать подсудимых пришли десятки человек.

Меджлис крымскотатарского народа 28 декабря призвал международное сообщество "защитить права человека во временно оккупированном Крыму".

Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Ахтем Чийгоз обвиняются российскими следователями в участии в "массовых беспорядках" 26 февраля 2014 года, которые возникли полтора года назад возле крымского парламента в результате многотысячного митинга с участием сторонников территориальной целостности Украины и активистов партии "Русское единство".

Суд в Симферополе неоднократно продлевал всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей.

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