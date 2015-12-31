В стратегии нацбезопасности РФ Украину решили назвать "очагом нестабильности"

В обновленной стратегии национальной безопасности Российская Федерация рассматривает Украину как "долгосрочный очаг нестабильности в Европе".

Об этом говорится утверждённой президентом России Владимиром Путиным обновленной стратегии национальной безопасности России, передает УНИАН.

"Глубокий социально-экономический кризис превращает Украину в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосредственно у границ России", — говорится в документе.

В документе не вспоминается об аннексии Крыма и вторжении на Донбасс, однако утверждается, что на фоне "укрепления в Украине крайне правой националистической идеологии" происходит "целенаправленное формирование у украинского населения образа врага в лице России".

Кроме того, утверждается, что позиция Запада, "направленная на противодействие интеграционным процессам и создание очагов напряженности в Евразийской регионе, оказывает негативное влияние на российские интересы".

При этом в документе утверждается, что поддержка США и Европейским Союзом "антиконституционного госпереворота в Украине привели к глубокому расколу в украинском обществе и возникновению вооруженного конфликта".

Напомним, ранее сообщалось, что в Военной доктрине противником Украины названа Российская Федерация.