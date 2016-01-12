"Театр" с переодеванием: боевики изображают силы АТО и бьют по Горловке из минометов

В районе временно оккупированной Горловки Донецкой области отмечено появление в "серой зоне" пехотных групп боевиков в форме военнослужащих ВС Украины.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в составе данных групп отмечается наличие минометов и гранатометов. Как минимум дважды зафиксировано ведение минометного огня по направлению Горловки.

В течение суток боевики обстреливали передовые позиции сил АТО в районе Зайцево (огонь вёлся из крупнокалиберных пулемётов и 82-мм миномётов по северной части этого поселка, занятого подразделениями украинских войск).

Со стороны двух балок южнее Жованки боевики обстреляли опорный пункт сил АТО в районе Майорска (работала пехотная группа террористов с крупнокалиберными пулемётами – 2 единицы, также был применен АГС-17), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке ликвидирован главарь боевиков по прозвищу "Боцман", который отдавал приказы обстреливать город из "Градов" и пушек.