Савченко продолжает голодовку: ее здоровье вызывает опасения

Украинская летчица Надежда Савченко, заключенная в российском СИЗО, за 26 дней голодовки потеряла 15 кг веса и испытывает проблемы со здоровьем.

Об этом в своем Twitter сообщил ее адвокат Николай Полозов.

"Виделся в СИЗО с Надей. Сегодня 26-й день ее голодовки, она потеряла более 15 кг веса, видно, что ей тяжело, но она держится", — написал адвокат летчицы.

Виделся в СИЗО с Надей. Сегодня 26-й день её голодовки, она потеряла более 15 кг веса, видно, что ей тяжело, но она держится #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 12 января 2016

Полозов отметил, что здоровье Савченко вызывает опасения, она испытывает боли в поджелудочной, приступы тошноты. Но уговоры прекратить голодовку – безрезультатны.

Также Полозов опубликовал фото обращения Савченко к украинцам.

Несмотря ни на что, Надежда Савченко демонстрирует потрясающую силу духа. Вот её обращение украинцам #FreeSavchenko pic.twitter.com/r18ACCV22o — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 12 января 2016

Напомним, ранее в России суд продлил арест Надежде Савченко до апреля 2016 года, позжезащита украинки обжаловала это решение. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.