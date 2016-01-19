Россия попала в экономический и политический цейтнот — эксперт

Вследствие санкций Запада, примененных против России за оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины, РФ пытается выбраться из экономического и политического цейтнота, поэтому активизировала переговорный процесс по Донбассу в Минске, назначив Бориса Грызлова представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации.

Об этом доктор политических наук, завотделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Если позиция России хоть как-то изменилась, то не существенно. Последнее интервью Грызлова сняло интригу, которая возникла после интервью Путина немецкому Bild и неожиданного визита Грызлова в Киев. Все думали, что у России есть какие-то новые предложения и идеи. Но после очередного раунда переговоров в Минске 13 января и этого интервью Грызлова стало очевидно, что никакой новой модели или идеи у россиян не появилось. У них просто появился цейтнот — экономический, внутренне-, внешнеполитический, и они просто пытаются активнее использовать свои рычаги давления в системе координат, которая сложилась в феврале прошлого года", — считает политический эксперт.

"Если говорить об эффективности минского процесса, то я бы не относил прошлый год к негативам. На самом деле такой вялый минский процесс в нынешней ситуации, скорее, выгоден, чем не выгоден Украине. Сам текст Минских соглашений (комплекса мер по реализации Минских соглашений) несет для Украины много рисков и угроз, причем именно в той части, которая касается политического урегулирования. И вполне закономерно, что некоторые обозреватели называют Минские соглашения "соглашением о капитуляции Украины". Хочу напомнить, что такое "соглашение о капитуляции" было подписано Украиной в сентябре 2014 года, когда угроза со стороны России была очень высока, но тогда все закончилось снижением военного противостояния. Вспомните страны, которые бывали в такой же ситуации, например, Финляндию 1939 года, когда она потеряла часть своей территории", — говорит политолог.

"Почему до сих пор нет мира на Донбассе и предъявляются претензии к украинской власти? Тот мир, который сегодня на Донбассе установился, наверное, единственно возможный для Украины в нынешних условиях", — заметил завотделом развития политической системы Национального института стратегических исследований.

"Будет ли минский процесс продолжаться в том же направлении, сохранится ли нынешний статус-кво в 2016 году? Это зависит не столько от позиции Украины, сколько от позиции Запада и положения дел в самой России — это определяющие факторы. Если Запад начнет давить на Украину относительно выполнения тех пунктов, которые есть в Минских соглашениях — об амнистии боевикам, о проведении выборов по согласованным правилам, о согласовании изменений Конституции и т.д. Если это давление на Украину будет усиливаться, то 2016 год будет для Украины хуже 2015-го, именно в контексте внутреннеполитической ситуации. А так каких-то особых перспектив минского процесса я не вижу", — резюмировал Максим Розумный.

Напомним, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду", что Россия пытается продемонстрировать свое "миролюбие" и переложить ответственность на Украину.

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фото: way2day.com