"Женева +": в Давосе Украина анонсировала начало процесса возврата Крыма

Уже в 2016 году Украина намерена запустить дипломатическую инициативу по возвращению Крыма.

Об этом заявила на полях экономического форума в Давосен министр финансов Украины Наталья Яресько, сообщает РБК.

"Мы не согласны [с тем], что Крым ушел. В этом году мы действительно начинем активизировать процесс по возврату Крыма", — заявила Яресько, передает Reuters.

Она уточнила, что Украина планирует создать дипломатический форум наподобие женевского формата, в который входили Россия, Украина, Евросоюз и США.

"Мы рассчитываем на создание чего-то большего, чем женевский формат, для того, чтобы начать диалог о том, чтобы вернуть Крым Украине", — подчеркнула Яресько.

Отмечается, что ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе итоговой пресс-конференции по событиям 2015 года заявил, что для страны остается приоритетным вопрос о возвращении Донбасса и Крыма, который Киев продолжает считать своими. Порошенко также говорил о необходимости создания нового формата международных перегворов по этому вопросу.

"Оптимальный формат — "Женева +" с привлечением партнеров из ЕС, США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума", — заявил Порошенко. При этом он не уточнял в чем заключается предложение Киева и каким именно будет предложенный формат международных переговоров.

Напомним, ранее Порошенко и премьер Турции обсудили возвращение Крыма Украине.