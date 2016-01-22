Под Горловкой силы АТО снова дали боевикам по зубам: встретили плотным пулеметным огнем

В районе Широкой Балки (поселок, подчиненный Горловскому горсовету и расположенный в нескольких километрах к юго-западу от города) фиксировалась активность подразделений боевиков из состава "Горловского гарнизона".

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, действуя несколькими огневыми группами с западной и северо-западной окраины посёлка, террористы предприняли попытку обстрелять позиции сил АТО из автоматического стрелкового вооружения и РПГ.

После обнаружения выдвижения боевиков на дальность эффективного ведения огня, данные группы были остановлены плотным автоматно-пулемётным огнём боевого охранения украинских войск и отступили на исходные позиции, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее у Широкой Балки террористы попытались сблизиться с опорными пунктами украинских военных, но были отброшены ответным огнем.