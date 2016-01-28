В Луганск едет "ревизор": Сурков может отправить Плотницкого в отставку

После слухов о том, что "кураторы" могут заменить главаря ДНР Александра Захарченко кем-то из представителей бывшей власти, например, Николаем Азаровым или Сергеем Арбузовым, появились сообщения и о возможной замене главаря ЛНР Игоря Плотницкого.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, вслед за ДНР вопрос смены руководства обсуждается и в "политических кругах" ЛНР. В частности, распространяется информация о возможной отставке главаря ЛНР Игоря Плотницкого.

Данный вопрос якобы будет решен в ближайшее время во время визита в Луганск представителя президента Российской Федерации Владислава Суркова, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, по данным представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, конфликт между Плотницким и Захарченко и их "кураторами" из России, действительно, существует.