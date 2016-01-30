Жебривский назвал, где боевики могут повторить "волновахскую бойню"

Контрольные пункты пропуска въезда-выезда в Марьинке и Майорске могут быть закрыты, если террористы не прекратят их обстреливать.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной госадминистрации Павел Жебривский в Facebook.

"Два дня назад террористы с временно оккупированной территории обстреляли контрольные пункты въезда-выезда в районе Майорска и Марьинки. Сегодня обстановку вокруг населенных пунктов проинспектировал лично. Есть опасения повторения ситуации а-ля Волноваха, когда был расстрелян автобус с людьми. Если со стороны боевиков будут продолжаться обстрелы по КПВВ, не исключаю их временного закрытия", — написал губернатор. При этом он добавил, что на сегодняшний день пока такой необходимости не видит.

Напомним, 13 января 2015 года около 14:30 боевики обстреляли украинский блокпост, расположенный возле города Волноваха.

В этот момент на блокпосту остановился пассажирский автобус. На месте погибли 10 человек, еще 18 с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.