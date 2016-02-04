Сегодня идет чрезвычайно важная битва за Украину — дипломат

Дипломат Александр Хара заявил, что на сегодняшний день ряд событий свидетельствует о чрезвычайно важной для будущего Украины битве.

Об этом эксперт "Майдана иностранных дел" написал на своей странице Facebook.

"Ряд событий, на условном отрезке времени — от визита вице-президента Байдена до заявления послов "Семерки" (в связи с отставкой министра экономразвития) — свидетельствует о чрезвычайно важной для будущего страны битве.

Это только на поверхности лежит бессовестная жадность и воровство персонажей, которые волей судьбы попали в властный треугольник.

Они представляют угрозу национальной безопасности Украины, ведь они:

Убивают веру общества в возможность изменений мирным путем.

Подрывают доверие международных партнеров к государству Украина.

Затрудняют привлечение каких-либо ощутимых инвестиций из развитых стран.

Истощают и без того ограниченные экономические ресурсы, необходимые для выживания граждан и отражения вооруженной агрессии.

Но, наиболее важно то, что сохраняя коррупцию, они создают дополнительные возможности для усиления влияния Кремля на внутреннюю политику государства. Коррупция была и является главным инструментом внешней политики (влияния) России. Это верно как для бывших республик СССР, так и для развитых стран.

Россия не является правовым и демократическим государством. Право частной собственности это эфемерное понятие, поэтому российские толстосумы является лишь номинальными владельцами активов, от которых могут в любой момент избавиться, будь на то монаршая воля.

Примерно такие же правила действуют и в отношении тех, кому разрешается с "денежного потока сделать глоток". А вы как думаете, каким образом в Украине появились нефтегазовые олигархи? А могли бы металлургические олигархи нажить свое состояние без разрешения хозяина России торговать на его рынке?

Только этим можно объяснить поведение почти всех олигархов в этой войне... только их страхом потерять возможность набивать карманы при старой системе, которую они будут защищать даже ценой потери государственности, сознательно или с глупости..." — пишет Хара.

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