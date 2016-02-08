В штабе назвали самые горячие точки на Донбассе: враг 61 раз обстрелял позиции наших воинов

В зоне проведения АТО на Донбассе боевики не прекращают обстрелы позиций украинских военнослужащих. За сутки враг 61 раз бил по нашим опорным пунктам.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Основные горячие точки были в пригороде Донецка и в район временно оккупированной Горловки.

Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны укрепления сил АТО в Песках и Опытном.

16 раз террористы открывали огонь по украинским опорных пунктах близ Марьинки. Здесь враг, кроме стрелкового оружия, применял минометы калибра 82 и 120 мм.

Также минометному обстрелу подверглись наши позиции в Троицком, Майорске и Красногоровке.

Украинские опорные пункты в районе Зайцево, Новгородского, Мироновского и Старогнатовки были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В некоторых случаях украинские бойцы были вынуждены открывать ответный огонь.

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