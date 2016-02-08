Еще один нардеп решил уйти из фракции Порошенко

8 февраля 2016, 11:14

Фирсов заявил, что не хочет больше покрывать коррупционную деятельность Кононенко.

Егор Фирсов

Народный депутат Егор Фирсов заявляет, что выходит из "Блока Петра Порошенко", поскольку не может находиться во фракции с Игорем Кононенко.

Об этом Фирсов написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Это решение далось мне очень непросто. Я подошел к нему взвешенно, обдумывал несколько дней, но понял, что другого выхода у меня нет. Поэтому я выхожу из фракции "Блока Петра Порошенко". Честно говоря, я хотел выйти из фракции еще в тот день, когда она не поддержала решение о лишении мандата Игоря Кононенко. Но коллеги посоветовали не делать опрометчивых шагов. Я немного остыл, посоветовался с людьми, мнением которых дорожу, и не изменил своего решения. Оставаться во фракции вместе с господином Кононенко я больше не могу, так как не согласен покрывать его коррупционную деятельность и не хочу, чтобы меня ассоциировали с ней", - пишет Фирсов.

По его словам, отставка министра экономики Айвараса Абромавичуса стала последней каплей.

"…История с Айварасом, которого я уважаю, стала последней каплей. Я больше не могу оставаться во фракции "Блок Петра Порошенко". Понимаю, что бывшие коллеги могут отомстить и лишить меня мандата, но я не держусь за депутатское кресло. В отличие от коррумпированной верхушки БПП, оно не приносит мне денег.

Жаль, что все так вышло. Больше всего мне неудобно перед избирателями, которые нам поверили. Обещаю, что буду использовать все имеющиеся рычаги, чтобы бороться против коррупции и предавать огласке все известные мне факты.

Тем не менее, не все потеряно для этого парламента и для фракции БПП. Там есть достаточное количество адекватных людей. Важно чтобы они осознали собственную силу, перестали быть наблюдателями, начали отстаивать свою позицию, спорить, не соглашаться, бунтовать. Открытой и честной позицией можно многое изменить, сначала во фракции, потом в парламенте, а вскоре и во всей стране", — подытожил нардеп.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Владимир Гройсман объявил о выходе народного депутата Виктора Чумака из фракции "Блок Петра Порошенко".

Напомним, ранее сообщалось, что парламентскую фракцию "Блока Петра Порошенко" уже покинули несколько политиков, кроме того одного из его членов — нардепа Олега Барну —исключили из нее за стычку с премьер-министром Арсением Яценюком.

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отставка БПП Фирсов Абромавичус выход фракция Кононенко
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