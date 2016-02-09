Порошенко уже ищет замену Яценюку — СМИ

Президент Петр Порошенко не отказался от идеи снять Арсения Яценюка с поста премьера, пока фракции коалиции выдвигают требования нынешнему Кабмину.

Об этом со ссылкой на источники как в Блоке Петра Порошенко, так и в "Народном фронте", сообщает "Украинская правда".

"Он (Порошенко — Ред.) уже не думает, снимать ли Яценюка. Он сейчас думает, кто будет после него. Как только найдет кандидатуру с голосами — отставка состоится", — говорит собеседник из БПП, близкий к президенту.

Среди фамилий, которые рассматриваются на должность премьера, — спикер Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов и даже одесский губернатор Михеил Саакашвили.

Кроме того, собеседники в БПП утверждают, что сейчас у Порошенко появилась еще одна кандидатура на должность премьера, но все они отказались называть ее.

Напомним, ранее министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус предложил министру финансов Наталье Яресько возглавить украинское правительство. По его словам, Яресько не имеет каких-либо связей с украинскими олигархами и влиятельными политиками.