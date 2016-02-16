Под Горловкой боевики сатанеют: кроют силы АТО пулеметами, бьют из "запрещенных" минометов и пушек

В районе захваченной боевиками и российскими военным Горловки Донецкой области террористы демонстрируют повышенную активность — бьют по силам АТО из тяжелых минометов и артиллерии "запрещенного" калибра.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Зайцево — Жованка и по позициям сил АТО южнее Майорска террористы, кроме крупнокалиберных пулемётов и автоматов, применили 120-мм миномёты — огонь велся как со стороны посадки севернее станции Терриконная и посёлка "6-7", так и с направления Гольмовского.

Со стороны Пантелеймоновки (поселок в 10 км к югу от Горловки) боевики применили 152-мм артиллерию. Зафиксировано 8 разрывов снарядов, позиции артиллерийского подразделения террористов находились восточнее Пантелеймоновки.

По позициям украинских войск восточнее и юго-восточнее Новгородского (поселок в нескольких километрах западнее Горловки) террористы активно вели обстрелы из станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов со стороны Широкой Балки и Железной Балки, а также посадки южнее отвалов шахты имени Ленина, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее в районе южнее Горловского водохранилища, восточнее контролируемой украинскими военными Новосёловки зафиксировано боестолкновение подразделений сил АТО с пехотной группой боевиков, которая пыталась сблизиться с наблюдательным пунктом украинских войск со стороны западной окраины Озеряновки и обстрелять его с близкой дистанции.