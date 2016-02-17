"Відродження" призывает Порошенко ветировать закон о "партийном рабстве"

Депутатская группа "Партія "Відродження" призывает президента ветировать закон №3700, поскольку он противоречит принципам демократии и формирует основания для расцвета партийной коррупции.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Відродження", представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

По его словам, закон о "партийной диктатуре" отдаляет Украину от Европы и не имеет никакого отношения к безвизовому режиму.

"Вчера Верховная Рада официально признала: выборы в Украине больше не нужны. Их результат не будет иметь никакого значения после принятия проекта закона №3700. Не важно, какая будет избирательная система на парламентских выборах. Не важно, кто будет лидером списка. Сколько людей отдали голос за того или иного кандидата. Состав благодаря этому закону можно регулировать в ручном режиме — в кабинете руководителя партии. Это нарушение Конституции, где предусмотрено свободное волеизъявление граждан", — заявил Пилипенко.

Партия "Відродження" считает, что принятие законопроекта №3700 сводит на нет значение самого процесса волеизъявления и является откровенным пренебрежением мнением граждан. Венецианская комиссия неоднократно высказывала критику по поводу намерений введения практики отзыва депутатов политическими партиями, то есть введения императивного мандата.

"Так, в заключении Венецианской комиссии относительно принятого Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины" Комиссия отмечала, что норма об "императивном мандате" "...предоставляет политическим партиям право аннулировать результаты выборов. Это также может привести к ослаблению Верховной Рады из-за препятствования реализации свободного и независимого мандата народных депутатов, которые могут оказаться в ситуации, когда не смогут соблюдать собственные убеждения и в то же время быть членами парламента", — отметил Пилипенко.

Он также напомнил, что критика практики императивного мандата неоднократно высказывалась и в резолюциях ПАСЕ, которая, в частности, в своей резолюции 1549 (2007) отмечала, что отзыв депутатов политическими партиями неприемлем в демократическом государстве.

"Ассамблея уверена, что последовательная политическая программа, ответственное и преданное членство в партии, а также тщательный отбор партийных кандидатов являются более эффективными инструментами поощрения партийной и фракционной дисциплины", — напомнил Пилипенко.

Как сообщалось, депутатская группа "Партія "Відродження" — единственная в парламенте не голосовала за законопроект №3700, поскольку считает, что он нивелирует значение самого процесса парламентских выборов.