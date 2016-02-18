Рада приняла последний "безвизовый закон": о работе агентства по розыску активов

Верховная Рада приняла последний закон из "безвизового пакета".

"За" закон относительно выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений проголосовал 261 депутат, пишет Украинская правда.



Законом вносятся изменения в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", которым предусматривается уполномочить Национальное агентство не только хранить активы, на которые наложен арест в уголовном производстве, но и владеть, пользоваться и / или распоряжаться такими активами, в том числе правом реализации, технологической переработки или передачи в управление активов, конфискованных в уголовном производстве.

Ежегодный отчет Нацагентства должен содержать, в частности, данные о поступлении в специальный фонд государственного бюджета Украины и расходы из него.

Среди прочего, законом предложена схема должностных окладов, согласно которой, в частности, председатель агентства получает оклад в размере 12 минимальных заработных плат, заместитель председателя - 11.

Ранее Рада приняла два "безвизовых закона": о прокуратуре и о спецконфискации в редакции Евросоюза.

Президент Петр Порошенко требовал от нардепов принять "безвизовые" законы до конца дня: не играйте с правилами.