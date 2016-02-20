Порошенко о преступлениях против активистов Майдана: никто не уйдет от ответственности

Президент Петр Порошенко заявил, что никто из злоумышленников, совершивших преступления против активистов Революции Достоинства, не уйдет от ответственности.

Об этом он сообщил во время встречи с семьями Героев "Небесной сотни", говорится на сайте главы государства.

В то же время политик уточнил, что "мы всегда должны помнить о том, какая цена была заплачена за то, чтобы мы имели возможность строить наше государство".

"И очень важно, чтобы эти преступления (против активистов — ред.) были наказаны", — отметил Порошенко.

При этом украинский лидер поблагодарил участником мероприятия за сотрудничество в их расследовании. "В работе следователей есть недостатки, однако за последние месяцы было много сделано", — подчеркнул президент.

Также он сказал, что под его особым вниманием находится наказание судей, которые "выносили незаконные приговоры против "автомайдановцев", способствовали пыткам героев, которые задерживались милицией".

"Никто не уйдет от ответственности. И это делается не из чувства мести, а мы это делаем для того, чтобы никогда больше в Украине против собственного народа силовики не подняли оружие", — добавил политик.

Напомним, 20 февраля на территории Украины отмечается День Героев "Небесной сотни", Петр Порошенко вместе с женой Мариной уже почтили память погибших активистов Майдана. Фото и видео с мероприятия смотрите здесь.