Разведка назвала количество украинцев, погибших из-за агрессии России

Замдиректора департамента ГУ разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что жертвами агрессии России против Украины стали около 6,8 тыс. наших мирных соотечественников.

Об этом он сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, пишет УНИАН.

В то же время чиновник уточнил, что из-за действий РФ более 17 тыс. человек получили ранения.

"Война русского империализма против Украины привела к многочисленным жертвам среди мирного населения", — отметил Скибицкий.

Кроме того, собеседник журналистов сообщил, что на территории украинского государства общее количество внутренних переселенцев составляет более 2 млн человек.

Напомним, ранее Вадим Скибицкий заявлял, что в Российской Федерации режим президента страны Владимира Путина не отказался от целей дезинтегрировать Украину и установить контроль над ней.