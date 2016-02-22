40 тысяч "штыков", 3000 бронемашин и танков РФ: СНБО рассекретил стенограмму по захвату Крыма

Для захвата Крыма в конце февраля 2014 года Россия сосредоточила на границе с Украиной почти 40 тыс. "штыков" с большим арсеналом тяжелой техники, вертолетов и кораблей в Черном море.

Об этом говорится в стенограмме заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 года о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля — в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым), сообщает УНИАН.

В стенограмме сказано, что, по данным Министерства обороны, которые в то время представил тогдашний и.о. министра обороны Игорь Тенюх, "под прикрытием учений вооруженных сил Российской Федерации происходит концентрация российских войск вдоль всей российско-украинской границы".

"Их цель — не просто демонстрация сил, но реальная подготовка к вторжению на нашу территорию: переход и выполнение боевых задач. На Киевском, Харьковском и Донецком направлениях уже сконцентрированы 38 тыс. человек, 761 единица вооруженной танковой техники, 2200 бронированных машин, 720 артиллерийских систем и залпового огня, также до 40 ударных вертолетов и 90 вертолетов боевого обеспечения и 90 самолетов штурмовой авиации. В акватории Черного моря на боевое дежурство вышло 80 военных кораблей РФ", — сообщил Тенюх.

Напомним, начальник Главного управления персонала Генштаба Украины генерал-лейтенант Игорь Воронченко рассказал, когда Россия начала подготовку к захвату Крыма.