Аксенов истерит из-за энергоблокады Крыма: пригрозил разогнать штабы по ЧС

Так называемый "глава" аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов пригрозил разогнать сформированные после начала энергоблокады полуострова штабы по ликвидации последствий возникшей в связи с ней чрезвычайной ситуации (ЧС).

Об этом он сообщил на заседании межведомственного штаба, пишет Крым.Реалии.

В то же время псевдочиновник угрожал ежедневными его заседаниями до 10 мая.

"Аксенов недоволен уровнем работы региональных штабов, там сейчас проходят учения", — отметили журналисты.

По его словам, "все будут работать до 10 мая включительно". "Раз не доходит — мы три месяца тренируемся, а элементарные вещи люди на местах не знают. Ну тогда, вы меня извините, нужно разогнать все штабы, переформатировать по новой", — возмутился оккупант.

Напомним, в Крыму с 22 ноября 2015-го в связи с прекращением энергопоставок с материковой части Украины действует режим ЧС. Сначала электроэнергия не поставлялась из-за повреждения ЛЭП, а позже закончилось действие соответствующего контракта.

Сейчас захваченный украинский полуостров снабжается электричеством за счет собственной выработки, полученных из России генераторных установок и по проложенному с Кубани "энергомосту", который часто не выдерживает нагрузок.