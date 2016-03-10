В Польше рассказали, когда в Гааге представят доклад о военных преступлениях РФ на Донбассе

Доклад о военных преступлениях Российской Федерации на Донбассе представят в Гаагском трибунале в апреле 2016 года.

Об этом сообщила депутат польского Сейма, заместитель главы межпарламентской ассамблеи Польши и Украины, соавтор доклада "Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году" Малгожата Госевская в интервью "Радио Польша".

"Уже скоро наступит тот день, когда доклад будет представлен в Гааге. Этот документ содержит доказательства российских военных преступлений в Украине. Доклад — это лишь часть свидетельств, но мы представим полные показания конкретных людей — жертв этих преступлений, у которых есть имена и фамилии. Мы также представим досье на военных преступников. Надеюсь, что Гаагский трибунал объявит их в розыск и накажет", — сообщила Госевская.

По ее словам, доклад преследует несколько целей.

"Во-первых, мы хотели выслушать жертв, предоставить им возможность дать показания и потом представить их общественности и суду.

Во-вторых — мы хотели показать преступников. У нас есть доказательства их злодеяний. Мы хотим, чтобы эти люди понимали, что им не удастся избежать наказания. Мы все видим, оцениваем и в свое время они понесут наказание. У военных преступлений нет срока давности. Мы преследуем также политическую цель. Благодаря докладу, собранным в нем доказательствам, мы хотим показать миру, европейским политикам, кто за этим всем стоит. Это Россия. Это не какие-то дикие банды, блуждающие по Донбассу.

Среди тех, кто занимается пытками, издевательствами над гражданами Украины, есть граждане России, сотрудники российских спецслужб. Все происходит в рамках навязанной российской системы, российских правил. На оккупированных территориях выпустили из тюрем преступников, выдали им оружие, из них сделали "стражей порядка". Это бандитская система.

По ее словам, доклад в Гааге вероятнее всего будет представлен, "кажется, 5 апреля". Мы сейчас согласовываем последние детали. Мы еще будем сообщать СМИ об этом. Доклад будет обнародован также в других странах Европы. Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы сможем представить наши материалы и в украинской Верховной Раде. У нас уже есть предварительное приглашение. Надеюсь, нам удастся все успешно завершить.

Политик также глубоко верит в то, что доклад будет представлен, когда-нибудь и в Госдуме.

"Нет вечных систем. Мы, поляки, в 80-х не могли даже и мечтать о том, что советская система рухнет, а это произошло. Может, система, которая сейчас правит в России, также рухнет. Там ведь живут угнетаемые люди. Человека там могут убить на улице, оппозиция сидит в тюрьмах, власть уничтожает демократию. Я верю в людей и верю в то, что российское общество когда-то проснется. Мы только должны создать для этого условия, создать русскоязычные СМИ — порталы, радио. Необходимо открыть людям возможность получать правдивую информацию, открыть каналы доступа к ней", —отметила она.

Напомним, ранее российский бизнесмен Слава Рабинович отметил, что президент РФ Владимир Путин — средневековый гамадрил, его ждет не Нью-Йорк, а Гаага.