Команда Луценко "хаотично бегает", а он упражняется в футбольной терминологии — нардеп

Вместо хамских заявлений в адрес действующего премьера руководство Блока Петра Порошенко должно решить, готово ли оно брать на себя всю полноту ответственности за ситуацию в Украине.

Об этом заявил член фракции "Народный фронт" Александр Дроздик, комментируя выступление Юрия Луценко, в котором он сравнил премьер-министра Арсения Яценюка с капитаном футбольной команды, которому якобы нужно освободить свой пост.

"Если продолжать использовать футбольную терминологию, которой так красноречиво оперирует председатель фракции БПП в Верховной Раде Юрий Луценко, то следует констатировать: Юрий Витальевич как "капитан"-предводитель крупнейшей фракции в парламенте завел свою команду в тупик. Именно "благодаря" команде, которую возглавляет Луценко, Украина рискует не попасть на "чемпионат Европы", провалив безвизовый "плей-офф" из-за внесенной народным депутатом от БПП поправки в закон об электронных декларациях", — отметил он.

"Сейчас команда Луценко трещит по швам. "Футболисты" бросают команду, некоторые, формально оставаясь в составе, нашли себе другого — грузинского — "легионера". Теперь эти игроки активно позорят своих же коллег по команде. Так может Юрию Витальевичу, умудрившемуся развалить сильнейшую команду в Верховной Раде, самому стоит уйти в отставку и отдать капитанскую повязку кому-то более достойному?", — отметил Дроздик.

"Если же говорить предметно, то раньше Арсений Яценюк назвал три сценария выхода из политического кризиса. Он озвучил вариант, при котором президент Украины и фракция Блока Петра Порошенко возьмет на себя ответственность за формирование нового Кабинета, новой программы и коалиции, представит их народу Украины и соответствующим образом получит поддержку. Поэтому фракция БПП, которая собирается провести заседание фракции, должна показать свою политическую зрелость и в конце концов принять принципиальное решение, или взять ответственность за ситуацию в Украине на себя, или же покончить с политическим хамством, дав возможность действующему правительству продолжить проводить сложные, непопулярные, но необходимые реформы ", — резюмировал Дроздик.