Украинские врачи не попали к Савченко, покинули Россию — адвокат

В субботу, 12 марта, Россию покинула комиссия украинских врачей, которая должна была встретиться и обследовать арестованную летчицу и нардепа Надежду Савченко.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал защитники нашей соотечественницы Николай Полозов.

В то же время он уточнил, что медики уехали из страны, поскольку не получили от властей РФ разрешение, необходимое для осуществления их деятельности.

"Комиссия украинских врачей… вчера была вынуждена покинуть Российскую Федерацию", — отметил юрист.

Комиссия украинских врачей, так и не получив от российских властей разрешение на встречу с Надеждой Савченко и её обследование, вчера была вынуждена покинуть Российскую Федерацию. #FreeSavchenko Опубліковано Nikolay Polozov 13 березень 2016 р.

Напомним, ранее российская журналистка Виктория Ивлева, ссылаясь на данные члена общественной наблюдательной комиссии в Ростовской области Валентины Череватенко, сообщала, что состояние Надежды Савченко стабильное.