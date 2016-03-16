Рада может изменить закон о лишении гражданства за преступление против нацбезопасности

Сегодня, 16 марта, Верховная Рада Украины на пленарном заседании намерена рассмотреть законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прекращения гражданства Украины лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины".

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте парламента.

Также народные депутаты планируют рассмотреть вопросы ратификации.

В повестку дня включены законопроекты "О ратификации Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения", "О ратификации соглашения между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной административной помощи по вопросам предотвращения, расследования и пресечения таможенных правонарушений", "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Федеративной Республики Германия об учреждении Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты".

Напомним, 14 марта Рада наконец-то приняла скандальный закон об электронном декларировании с правками президента