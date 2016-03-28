"Ни я, ни мои коллеги не подавали в ГПУ заявление о Шабунине и Центре противодействия коррупции" — Логвинский

"В воскресенье после брифинга в Генеральной прокуратуре и сообщения в СМИ о том, что группа депутатов, в том числе я, якобы подали заявление в ГПУ в отношении г-на Шабунина, я позвонил нескольким из названных на брифинге коллег и установил, что никто из нас не обращался в Генпрокуратуру с какими обращениями в отношении действий г-на Шабунина и Центра противодействия коррупции", — заявил депутат фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Георгий Логвинский в понедельник, 28 марта.

Он объяснил, что некоторое время назад было подано коллективное заявление за подписью около 30 депутатов в адрес сенатора США с просьбой подтвердить, что американская сторона предоставила 200 тыс. долларов на реформу прокуратуры.

"Генпрокуратура сообщила, что она эти средства якобы не получала, в связи с чем мы обратились к сенатору США за информацией, были ли предоставлены эти средства и является ли правдивым заявление ГПУ, что она не получала. Вот таким было это обращение", — уточнил представитель "Народного фронта".

"Поэтому информация ГПУ является недостоверной", — добавил он.

"Хочу сообщить, что никакие заявления в отношении Шабунина не подавались, заявления об открытии уголовных производств не поступали", — отметил Логвинский.

Он отметил, что его коллеги-депутаты, чьи фамилии упоминали в Генпрокуратуре и с которыми он говорил, также подтвердили этот факт.

"Документ, который продемонстрировали — это обращение к сенатору США по вопросу, связанному с передачей 200 тыс. долларов Генеральной прокуратуре на реформы, однако прокуратура не предоставила исчерпывающий ответ по использованию этих средств, и сообщила, что она не получала", — подытожил Логвинский.

фото: nfront.org.ua