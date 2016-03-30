Тимошенко требует от коалиции выполнения своих условий

Фракция "Батьківщина" настаивает, чтобы Верховная Рада проголосовала за ряд предложенных ею законопроектов еще до создания коалиции.

Об этом заявила председатель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, пишет УНИАН.

Тимошенко также опровергла неправдивую информацию о якобы изменении условий вступления ее фракции в новую коалицию.

"Нам трудно верить тем, кто не раз не выполнял своих обещаний как перед страной, так и перед членами коалиции. Поэтому мы считаем, что сейчас должны быть проголосованы около 10 законопроектов", — сказала она.

По словам Тимошенко, речь идет о законопроектах, которые пролонгируют запрет на продажу сельскохозяйственных земель, пакет законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса, законопроекты, отменяющие налог на пенсии и которые позволят снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Тимошенко подчеркнула необходимость "голосовать законы, демонстрировать реально новое качество, а после этого создавать коалицию".

"А иначе мы просто можем получить то же, только в профиль — та же коалиция, та же ошибочная политика, и та же коррупция", — сказала она.

По словам Тимошенко, "мы, безусловно, в такие игры играть не будем".

Она подчеркнула, что не соответствуют действительности заявления о том, что требования фракции "Батькивщина" противоречат требованиям МВФ.

"Мы абсолютно сознательны того, что сегодня сотрудничество Украины с МВФ нужно", — заявила Тимошенко.

В то же время она отметила, что работа правительства Арсения Яценюка с МВФ "построена безграмотно, некомпетентно и провально".

"МВФ — это инструмент, который позволяет Украине преодолеть финансовый кризис, преодолевать экономический кризис. Но если им, как скрипкой, пользуется бездарь и человек, который абсолютно не знает, что делать, то происходит так, как сейчас с правительством Яценюка — провалена политика управления государства", — отметила Тимошенко.

Напомним, ранее спикер ВР Владимир Гройсман заявил, что новую коалицию создадут пять фракций.