Паника в Докучаевске: силы АТО "окружают", а главари ДНР — сдают город

Во временно оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Докучаевске Донецкой области среди террористов и местных жителей распространяются слухи о том, что силы АТО проводят операцию по окружению, и главари ДНР намерены сдать город.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на почве слухов в городе возникла паника. Сотрудники "правоохранительных органов" ДНР массово пишут рапорта о переводе в подразделения в других населенных пунктах.

А "военная комендатура" Докучаевска получила указание расклеивать по городу объявления с призывами не паниковать и не сеять панику, однако данные объявления еще больше провоцируют панические настроения, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что на днях в Докучаевск был переброшены сводный отряд морской пехоты из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота ВС РФ и 61-й отдельной бригады морской пехоты (Спутник, Мурманская область, Россия) Береговых войск Северного флота ВС РФ.