Политолог объяснил, почему визит Порошенко в Японию важнейший в его каденции

Нусс считает, что Порошенко заручится поддержкой Японии для победы Украины в гибридной войне с Кремлем.
Такое мнение высказал украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Facebook
"Аналогично визиту в США, Президент исполняет свой долг, вопреки ощутимому удару со стороны политической своры амбициозных, одержимых идеей реванша популистов.
Так, как и в Вашингтоне, он привлечет мощнейшего политического союзника и инвестора для развития экономики страны и заручиться политической, экономической, инвестиционной и оборонной поддержкой Японской гегемонии, для значительного расширения сфер влияния и интересов Украины, для нашей победы в гибридной войне с Кремлем", — пишет политолог.
Нусс также отметил, что "каждый из нас желает стране успехов. А он зависит и от этой поездки, и от нашего понимания ответственности, от нашего единства".
Напомним, с 5 по 7 апреля Порошенко будет находиться с официальным визитом в Японии, по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ.