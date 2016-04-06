Политолог объяснил, почему визит Порошенко в Японию важнейший в его каденции

Вопреки информационному удару коллаборантов по позициям Президента Петра Порошенко и Украины, наш глава государства прибыл в Японию на важнейшие переговоры в своей каденции.

Такое мнение высказал украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Facebook

"Аналогично визиту в США, Президент исполняет свой долг, вопреки ощутимому удару со стороны политической своры амбициозных, одержимых идеей реванша популистов.

Так, как и в Вашингтоне, он привлечет мощнейшего политического союзника и инвестора для развития экономики страны и заручиться политической, экономической, инвестиционной и оборонной поддержкой Японской гегемонии, для значительного расширения сфер влияния и интересов Украины, для нашей победы в гибридной войне с Кремлем", — пишет политолог.

Нусс также отметил, что "каждый из нас желает стране успехов. А он зависит и от этой поездки, и от нашего понимания ответственности, от нашего единства".

Напомним, с 5 по 7 апреля Порошенко будет находиться с официальным визитом в Японии, по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ.