В НАТО считают, что Кремль пытается обострить конфликт на Донбассе

На Донбассе зоне проведения АТО присутствует большое количество российских военных.

Об этом заявил заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу в интервью ТСН.

По словам Вершбоу, российские военные до сих пор присутствуют на востоке Украины. Впрочем, на Донбассе кроме солдат из РФ также работают и завербованные люди.

При этом заместитель генсека НАТО подчеркнул, что присутствие российских военных на Донбассе выглядит так, будто Кремль пытается еще больше обострить ситуацию.

"Здесь действуют завербованные местные силы, так называемые добровольцы из России, а также регулярные российские войска. Несмотря на то, что российские военные сняли опознавательные знаки и придумали позывные, мы точно знаем, не только от разведки, но и из открытых ресурсов, в частности, из социальных сетей, что к этому времени в восточной Украине находится большое количество российских военных", — заявил он.

Доказательствами этого, по мнению Вершбоу, является использование тяжелого вооружения и нарушения режима прекращения огня.

"Но я не могу сейчас рассуждать, это является началом новой военной кампании, тактикой давления, примененной для того, чтобы повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине. С точки зрения НАТО сейчас необходимо полное соблюдение Минских договоренностей, включительно с пунктами о режиме прекращения огня. Политические пункты соглашений также должны быть введенными вместе с пунктами безопасности. Не Украина сначала выполняет свои обязательства, а потом — Россия. Это должно происходить одновременно", — подчеркнул чиновник.

Он также заявил, что российские военные, помимо территории Украины, также присутствуют и в Сирии, даже после вывода войск. Впрочем, сколько солдат РФ перебросила из Донбасса в Сирию, Вершбоу не сообщил.

Напомним, в течении минувших суток боевики 79 раз открывали огонь вдоль всей линии фронта. В частности, из минометов калибров 120-мм и 82-мм в направлении Авдеевки — 4 раза, Зайцевого — 3, два обстрела позиций украинских войск произошло в районе Шахты Бутовки и по одному вблизи Красногоровки, Песков, Опросного, Березового и Крымского.