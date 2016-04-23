Боевики подозрительно притихли: стреляют реже, калибр меньше, но все равно 9 раз получили по зубам

Украинские военнослужащие вынуждены были 9 раз открывать огонь, сообщает штаб АТО.
К утру субботы, 23 апреля, ситуация в зоне АТО на востоке Украины продолжает оставаться напряженной.
Об этом штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.
Боевики незаконных вооруженных формирований нарушают "режим тишины", применяя против сил АТО запрещенное оружие. Количество обстрелов украинских подразделений по сравнению с аналогичным периодом прошлого дня уменьшилась с 30 до 19.
Из минометов калибра 82мм пророссийские наемники нанесли 5 огневых ударов. Три из них по защитникам Авдеевки, по одному — в районах Счастья и Зайцево.
Во время обстрелов наших позиций вблизи Трехизбенки, Широкино и Березового боевики использовали автоматические гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
С целью обороны украинские военнослужащие вынуждены были 9 раз открывать огонь.
Напомним, еще несколько дней назад боевики применяли тяжелые 120 мм минометы и использовали вооружение бронетехники.