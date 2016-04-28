Процесс экстрадиции Савченко официально начался — адвокат

Адвокат украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которая незаконно удерживается в России, Марк Фейгин заявил, что политическое решение о ее выдаче принято.

Об этом он сказал во время брифинга, пишет УНИАН.

"Будем считать, что ровно в этот момент дело для стороны защиты Надежды Савченко, в общем-то, закончено. Основанием этого является то, что мы вступили в следующую фазу, которая как бы изначально предполагалась и касается перспективы уже теперь передачи Савченко в Украину", — отметил Фейгин.

В то же время, подчеркнул он, вопрос процессуального оформления этой передачи остается открытым и будет решаться еще "какое-то время".

"Но принципиальное политическое решение о выдаче Савченко действительно принято", — добавил адвокат.

Фейгин также подчеркнул, что началом экстрадиции Надежды Савченко является тот факт, что украинка действительно получила для заполнения пакет документов, необходимых для ее возвращения в Украину.

"Завтра Надежда их заполнит вместе с Ильей Новиковым", — отметил он.

Как заявил адвокат украинки Александр Плахотнюк, процесс экстрадиции Савченко официально начался, сообщает "112 Украина".

"На сегодняшний день то, что мы имеем, а мы имеем сейчас начало процесса возвращения Надежды в Украину — это не так легко было сделать. Нельзя говорить, что кто-то больше сделал, кто меньше. Это делали все вместе. Это делала и партия "Батьківщина", это делала и защита со стороны Украины, это делали российские защитники, которые непосредственно принимали участие в процессе над Надеждой Савченко, это делала и сестра Нади Вера, это делал весь украинский народ", — отметил он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что они с главой Российской Федерации Владимиром Путиным во время телефонного разговора согласовали алгоритм освобождения Надежды Савченко.

Видео: 112 Украина