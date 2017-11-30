"Массовое сумашествие". Волонтер рассказал о политике запретов украинских властей

Волонтер Юрий Касьянов на своей странице в социальной сети Facebook крайне эмоциально прокомментировал запрет сериала "Сваты" и череду запретов, ранее осуществленных властями Украины.

"Это какое-то массовое сумасшествие. Люди, выступающие против тотальной коррупции, против режима плутократии, якобы за демократические ценности и западный вектор развития - радуются как дети запретам, с помощью которых власть всё сильнее затягивает удавку, превращая Украину в полицейское государство.

Запретили "Яндекс", запретили "Одноклассники", запретили "ВКонтакте", запретили "Сваты"... И в то же время не запретили российский бизнес в Украине, который контролирует ключевые отрасли экономики, не запретили торговлю с агрессором - товарооборот вырос в два раза, не запретили работу в России, не закрыли границу, не разорвали дипотношения, не объявили всеобщую мобилизацию, не объявили войну.

Завтра начнут сжигать "рашистские" книги на Майдане - Толстого, Тургенева, Гоголя, Некрасова, Пушкина, Пелевина. Запретят "смешанные браки". Запретят всё что угодно, любую ерунду, устанавливая режим тотальной слежки и всеобщего контроля. С кем спать, что есть, как думать - будет определять серый безликий чиновник в СБУ. В СБУ, которая ничего не сделала для предотвращения аннексии Крыма и оккупации Донбасса. И сегодня служит в роли политической "охранки" правящего класса.

Вы с ума сошли, люди! Вас используют втёмную, а вы радуетесь как дети. Вас считают идиотами, которые сами не вправе решать, что смотреть, слушать, говорить. Вас окончательно превращают в тупых безмозглых рабов, как это было в сталинском Советском Союзе, и как сегодня происходит в Северной Корее. Какие "европейские ценности", какие "Майданы", какие "права человека"? Мы со скоростью курьерского поезда летим в тоталитаризм. И пока даже непонятно, какой окраски он будет. Придут к власти белые - будет белый. Придут красные - будет красный. Придут коричневые - станет коричневым. Рабам - без разницы.

Давайте фильм "Убить Дракона" запретим. Потому что гениальный Марк Захаров на старости лет выжил из ума и стал путиноидом. И композитора Вагнера запретим тоже, потому что его обожал Гитлер. Запретим фильмы с Депардье и Сигалом", - написал волонтер.

Напомним, ранее сообщалось о том, как студия "Квартал 95" прореагировала на запрет сериала "Сваты"