В Украине телеведущий возглавит партию "Бриллиантовая рука"

Телеведущий и шоумен Алексей Дурнев объявил на своей странице в социальной сети Facebook о создании собственной политической партии под названием "Бриллиантовая рука".

"Друзья, официально объявляю о создании новой политической силы "Бриллиантовая рука". Основными задачами нашей организации будут: жесткий контроль соблюдения законов Украины, преследование контрабандистов и поддержание порядка на улицах наших городов. О порядке вступления в ряды партии будет объявлено дополнительно", − написал он.

К слову, пользователи Facebook с иронией восприняли заявление шоумена, оценив отсылку к легендарной одноименной советской комедии Леонида Гайдая и начав вспоминать шутки из киноленты. Однако некоторые из них все же решили поддержать Дурнева и объявили о готовности вступить в его партию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине появилась новая партия под названием "Слуга народа".