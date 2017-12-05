Кива: Для меня Саакашвили - шлюха

Бывший советник главы МВД Арсена Авакова заявил, что бывший президент в Грузии отрабатывает чужие деньги
Экс-советник министра внутренних дел Украины и
Экс-советник министра внутренних дел Украины ипредседатель Социалистической партии Украины Илья Кива назвал оппозиционера Михаила Саакашвили "шлюхой".
Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Для меня Михо - шлюха, отрабатывающая деньги очередного клиента. Вы часто злитесь на шлюху за то, что она трахнулась не с тем?", - написал бывший советник Авакова.
Ранее Кива назвал Крымский мост насмешкой над Украиной и пообещал защитить экс-депутата Елену Бондаренко в случает, если "московиты начнут ее насиловать".